Burdur\'da kavşağa kontrolsüz giren kamyon ile çarpışan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı

Burdur'da kavşağa kontrolsüz giren kamyon ile çarpışan otomobilin takla atması sonucu otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Aydınlıkevler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Köksal D. idaresindeki 03 FN 494 plakalı kamyon ile Ahmet A. idaresindeki 32 KB 479 plakalı otomobil, hayvan pazarı kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarak ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet A. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla otomobilden çıkarılan Ahmet A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - BURDUR
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.
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Avrupa Halter Şampiyonası kadınlar 45 kiloda milli haltercilerimiz Cansu Bektaş, 2 altın ve 1 gümüşle Avrupa şampiyonu, Gamze Altun ise 1 altın ve 1 gümüşle Avrupa ikincisi oldu. Gamze Altun, 45 kiloda, silkmede 92 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı.
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