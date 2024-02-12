Burdur'da kavşağa kontrolsüz giren kamyon ile çarpışan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Burdur'da kavşağa kontrolsüz giren kamyon ile çarpışan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı

Burdur\'da kavşağa kontrolsüz giren kamyon ile çarpışan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı

Burdur'da Aydınlıkevler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, kontrolsüz bir şekilde kavşağa giren kamyon ile çarpışan otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi. Kaza sonucu yoldan kaldırılan araçlar çekici yardımıyla yapıldı.

12.02.2024 19:52  Güncelleme: 19:54
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Burdur'da kavşağa kontrolsüz giren kamyon ile çarpışan otomobilin takla atması sonucu otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Aydınlıkevler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Köksal D. idaresindeki 03 FN 494 plakalı kamyon ile Ahmet A. idaresindeki 32 KB 479 plakalı otomobil, hayvan pazarı kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarak ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet A. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla otomobilden çıkarılan Ahmet A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da kavşağa kontrolsüz giren kamyon ile çarpışan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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