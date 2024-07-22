Burdur'da Kaza: Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı, 3 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Burdur'da Kaza: Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı, 3 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç köprüde asılı kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 3 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

22.07.2024 15:15
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Burdur'un Bucak ilçesinde otomobil ile çarpışan hafif ticari aracın köprüde asılı kalması sonucu itfaiye tarafından kurtarılan 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 12.15 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Mehmet Akif Mahallesi 2503 ile 2504 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fidan K. (30) idaresindeki 15 HY 489 plakalı Honda marka otomobil ile Fevzi A. (51) idaresindeki 15 ABA 611 plakalı Ford marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yoldan çıkarak köprü üzerinde asılı kalırken kazada iki araç sürücüsü ve hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Kaan A.K. yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası köprüde asılı kalan hafif ticari araç ve otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Kaza: Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı, 3 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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