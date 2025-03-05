Burdur'da Kira Protestosu: Çadır Kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Burdur'da Kira Protestosu: Çadır Kurdu

Burdur\'da Kira Protestosu: Çadır Kurdu

Burdur'da Orhan Yıldırım, yüksek kira artışını protesto için adliye önünde çadır kurdu.

05.03.2025 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da bir kişi, kira bedelinin yüksek oranda artırılmasını protesto etmek amacıyla adliye karşısına çadır kurdu.

Burdur Merkez Burç Mahallesi Toscalı Sokak'ta 2018 yılından bu yana kiracı olarak yaşayan Orhan Yıldırım (63), kira bedelinin yüksek oranda artırılmasını protesto etmek amacıyla adliye karşısına çadır kurdu. Geçtiğimiz yıl kira bedelinin yüzde 25'lik yasal sınırın üzerine çıkarılarak 5 bin lira olarak belirlendiğini ifade eden Yıldırım, kendisinin yalnızca yüzde 100 artışla 2 bin 400 lira ödeyebileceğini beyan ettiğini, ev sahibinin kızı tarafından dava açıldığını belirtti.

Mahkeme sürecinde bilirkişinin inceleme yaptığını ancak evdeki eksiklikleri göz önünde bulundurmadığını öne süren Yıldırım, "Bilirkişi, sadece konum nedeniyle kira bedelini 16 bin lira olarak belirledi. Ancak mahkeme son celsede bu rakamı 8 bin 156 lira olarak açıkladı. İtirazım sonrası 8 bin liraya düşürüldü. Bilirkişinin görüş bildirmesi normaldir, fakat mahkemenin hukuk çerçevesinde karar vermesi gerekirdi" diye konuştu.

Adliyeye itiraz dilekçesi sunduğunu belirten Yıldırım, "Cevabın çadırıma getirilmesini talep ettim. Sonuç alamazsam yasal süreç kapsamında istinafa taşıyacağım" ifadelerini kullandı. - BURDUR

Kaynak: İHA

Orhan Yıldırım, Yerel Haberler, 3-sayfa, Ekonomi, Mahkeme, kiracı, burdur, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Kira Protestosu: Çadır Kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:37 Macron’dan çarpıcı “Rusya“ açıklaması: Avrupa’daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız Macron'dan çarpıcı "Rusya" açıklaması: Avrupa'daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız
22:05 PKK elebaşı Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj PKK elebaşı Öcalan'dan DEM'li vekillere mesaj
21:32 AFAD’dan ’Ece Gürel’ açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı AFAD'dan 'Ece Gürel' açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı
21:31 ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas’la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas'la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü
21:03 Adnan Beker transferi CHP’yi alt üst etti Mansur Yavaş, Özgür Özel’i açıkça yalanladı Adnan Beker transferi CHP'yi alt üst etti! Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı
09:27 Futbolcular isyanda Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia Futbolcular isyanda! Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia
09:09 Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor
09:02 Trump’a ilk kongrede protesto şoku: ABD’de diktatör olmaz Trump'a ilk kongrede protesto şoku: ABD'de diktatör olmaz
08:50 Portekiz basını yazdı: Benfica’da gündem oruç tutan futbolcular Portekiz basını yazdı: Benfica'da gündem oruç tutan futbolcular
08:42 Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı
08:31 Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı
08:30 Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak
08:22 Emeklilerin gözü ikramiye zammında 3 formül öne çıkıyor Emeklilerin gözü ikramiye zammında! 3 formül öne çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 23:38:51. #7.13#
SON DAKİKA: Burdur'da Kira Protestosu: Çadır Kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.