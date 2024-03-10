Burdur'da Komşusuna Kızan Alkollü Şahıs Otomobile Kurşun Yağdırdı - Son Dakika
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Burdur'da Komşusuna Kızan Alkollü Şahıs Otomobile Kurşun Yağdırdı

Burdur\'da Komşusuna Kızan Alkollü Şahıs Otomobile Kurşun Yağdırdı

Burdur'da park yeri yüzünden komşusuna kızan alkollü bir şahıs, aracından çıkardığı tüfekle komşusunun otomobiline kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan bekçiler şahsı etkisiz hale getirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

10.03.2024 04:50  Güncelleme: 04:52
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Burdur'da park yeri yüzünden komşusuna kızan alkollü şahıs, aracından çıkardığı tüfekle komşusunun otomobiline kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan bekçiler şahsı etkisiz hale getirdi.

Olay saat 02.00 sıralarında Burdur Merkez Konak Mahallesi Cengiz Topel Caddesi ile Fevzi Paşa Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddialara göre 15 AAF 626 plakalı otomobiliyle caddeye gelen N.D.(71) karşı apartmanda oturan Gökhan Güler'e ait 15 GMG 75 plakalı otomobilin çöp konteynerinin yerine park edilip konteynerin de başka bir tarafa alındığını görünce sinirlendi. Bunun üzerine otomobilinden inen N.D. bagajda bulunan ruhsatsız av tüfeğini çıkararak Güler'in otomobiline 7 el ateş etti. O sırada bölgede devriye görevinde olan ve silah seslerini duyan bekçiler olay yerine gelerek N.D.'yi etkisiz hale getirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay esnasında evinde uyuyan Gökhan Güler camından dışarıya baktıklarında polis ve bekçileri gördü. Polislerin aracının fotoğrafını çektiğini görünce merak edip aşağıya indiğinde büyük bir şok yaşadı. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri cadde üzerinde ve saçmaların zarar verdiği otomobil üzerinde inceleme yaparken olayın şüphelisi N.D., polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

"Olay anında araç içerisinde olabilirdik, şikayetçiyim"

Olay anında evinde olan ve silah sesleri üzerine çıkıp baktığında aracının zarar gördüğünü fark eden Gökhan Güler, "Ben esnafım, kuaför dükkanı işletiyorum. Şahsı kesinlikle tanımıyorum. Hiçbir husumetim de yok ama gecenin bir vakti 7 el ateş etmiş, aracıma sıkmış. Bende olayın bu kadarını biliyorum. Aracımın kapısında, camında, önünde kurşun izleri var. Şahıstan şikayetçiyim çünkü küçük bir çocuğum var, ailem var, sorumlu olduğum kişiler var. İçinde biz de olabilirdik, farklı şeylerde olabilirdi. Ben aracımı evimin altına park etmiştim. Silah sesine uyandım, baktım ki dışarda polis ekipleri var. Sonra aşağıya indiğimde polis arkadaşların bizim aracın fotoğrafını çekiyorlar hemen aşağıya inip baktığımda bizim araca sıktığını öğrendim" ifadelerine yerdi. Ayrıca Güler, araçlarını park ettiklerinde oranın boş olduğunu kendilerinin çöp konteynerini oynatmadıklarını dile getirdi.

Olayda kullanılan ruhsatsız tüfeğe polis ekipleri tarafından el konulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Komşusuna Kızan Alkollü Şahıs Otomobile Kurşun Yağdırdı - Son Dakika

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