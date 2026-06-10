Burdur'da Mayıs'ta 8 Kişi Trafik Kazalarında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Burdur'da Mayıs'ta 8 Kişi Trafik Kazalarında Hayatını Kaybetti

Burdur\'da Mayıs\'ta 8 Kişi Trafik Kazalarında Hayatını Kaybetti
10.06.2026 13:23
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Burdur'da mayıs ayında 267 trafik kazasında 8 kişi öldü, 264 kişi yaralandı.

Burdur'da mayıs ayında polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde meydana gelen 267 trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, 264 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Mayıs Ayı Trafik İstatistik Bülteni'ne göre, Burdur'da polis ekiplerinin ve jandarma sorumluluk alanında mayıs ayında toplam 267 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 163'ü ölümlü-yaralamalı kaza, 104'ü ise maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Mayıs ayında meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi hayatını kaybederken, 264 kişi de yaralandı.

Burdur'da bu yılın ilk 5 ayında ise polis sorumluluk bölgesinde ve jandarma sorumluluk bölgesinde 597 ölümlü-yaralamalı, 426 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 43 kişi hayatını kaybederken, 967 kişi yaralandı. - BURDUR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Trafik, Burdur, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da Mayıs'ta 8 Kişi Trafik Kazalarında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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