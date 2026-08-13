Burdur\'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Burdur'da direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Armağan İnci Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batuhan U. (17) idaresindeki 15 AEA 629 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki kamyonete çarptı. Kaza motosiklet sürücüsü Batuhan U. ağır yaralanırken kaza ihbarı üzerine adres sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Uluhan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.