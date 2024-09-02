Burdur'da Motosiklet Mezarlığa Düşerek 2 Kişiyi Yaraladı - Son Dakika
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Burdur'da Motosiklet Mezarlığa Düşerek 2 Kişiyi Yaraladı

Burdur'un Bucak ilçesinde kontrolsüz bir şekilde seyreden motosiklet, mezarlığa düşmesi sonucu iki kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay sonrası sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

02.09.2024 19:53
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Burdur'da kontrolden çıkan motosiklet mezarlığa düştü, 2 yaralı

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde motosikletin mezarlığa düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Burdur'un Bucak ilçesi Alaattin mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hökez bulvarı üzerinde seyir halinde olan S.K. idaresindeki 15 ADE 672 plakalı motosiklet sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Köle Mezarlığının olduğu alana düştü. Kazada motor sürücüsü S.K. ve yolcu E.K. yaralandı. Kaza sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan vatandaşlar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Motosiklet Mezarlığa Düşerek 2 Kişiyi Yaraladı - Son Dakika

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