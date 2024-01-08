 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Burdur'da Öğrenci Servisi Kazası Sonucu Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Burdur'da Öğrenci Servisi Kazası Sonucu Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti

Burdur'da 22 Aralık günü öğrenci servisi geri manevra yaparken çarptığı ve üzerinden geçtiği kadın, 17 gün sonra hayatını kaybetti. Kazanın ardından ağır yaralanan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Burdur\'da Öğrenci Servisi Kazası Sonucu Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti
08.01.2024 - 13:27,
Abone Ol

Burdur'da 22 Aralık günü öğrenci aldıktan sonra geri manevra yapan öğrenci servisinin çarpıp üzerinden geçtiği kadın, 17 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 22 Aralık günü saat 13.20 sıralarında Burdur merkez Bahçelievler Mahallesi Akdemir Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, M.A. (45) idaresindeki 15 C 0117 plakalı öğrenci servisi sokak üzerinde öğrenci aldıktan sonra geri manevra yaparak ilerlemeye başladı. O sırada minibüsün arkasında bekleyen ve minibüsün geldiğini fark etmeyen Zeynep Keskin (56) minibüsün çarpması sonucu yere düştü. Kadına çarptığını fark etmeyen servis şoförü ise Zeynep Keskin'in üzerinden geçti. Engele takıldığını düşünen servis şoförü bu sefer de öne doğru ilerleyerek talihsiz kadının tekrar üzerinden geçti. Kaza sonrası Zeynep Keskin ağır yaralanmıştı.

Çevredeki vatandaşların uyarısıyla duran servis şoförünün ve vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zeynep Keskin ağır yaralı olarak ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

17 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren talihsiz kadın, bugün durumunun ağırlaşmasının üzerine yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - BURDUR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bahçelievler Mahallesi, Zeynep Keskin, Aralık, Burdur, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Öğrenci Servisi Kazası Sonucu Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika


14:21
Fatih Terim, Panathinaikos ile 2'de 2 yaparak liderliğe yükseldi Fatih Terim, Panathinaikos ile 2'de 2 yaparak liderliğe yükseldi
13:58
İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:20
Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16
Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50
Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:32
AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:09
5 ilde 'Barbie-Es' fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı 5 ilde "Barbie-Es" fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı
12:06
Acun Ilıcalı 'Ben böyle bir şey görmedim' diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon

Son Dakika
14:21 Fatih Terim, Panathinaikos ile 2'de 2 yaparak liderliğe yükseldi
13:58 İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:20 Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16 Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50 Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:32 AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:09 5 ilde "Barbie-Es" fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35 Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 14:25:10. #1.13#
SON DAKİKA: Burdur'da Öğrenci Servisi Kazası Sonucu Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement