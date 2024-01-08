Burdur\'da Öğrenci Servisi Kazası Sonucu Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti

Burdur'da 22 Aralık günü öğrenci aldıktan sonra geri manevra yapan öğrenci servisinin çarpıp üzerinden geçtiği kadın, 17 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 22 Aralık günü saat 13.20 sıralarında Burdur merkez Bahçelievler Mahallesi Akdemir Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, M.A. (45) idaresindeki 15 C 0117 plakalı öğrenci servisi sokak üzerinde öğrenci aldıktan sonra geri manevra yaparak ilerlemeye başladı. O sırada minibüsün arkasında bekleyen ve minibüsün geldiğini fark etmeyen Zeynep Keskin (56) minibüsün çarpması sonucu yere düştü. Kadına çarptığını fark etmeyen servis şoförü ise Zeynep Keskin'in üzerinden geçti. Engele takıldığını düşünen servis şoförü bu sefer de öne doğru ilerleyerek talihsiz kadının tekrar üzerinden geçti. Kaza sonrası Zeynep Keskin ağır yaralanmıştı.

Çevredeki vatandaşların uyarısıyla duran servis şoförünün ve vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zeynep Keskin ağır yaralı olarak ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

17 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren talihsiz kadın, bugün durumunun ağırlaşmasının üzerine yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - BURDUR