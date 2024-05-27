Burdur\'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kamyonla Çarpıştı: 3 Ölü, 2 Yaralı

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Burdur'da kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçererek, bir kamyonla çarpıştı. Ters dönen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Burdur- Fethiye karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur istikametinden Fethiye istikametine giden ve sürücüsü henüz belirlenemeylen 32 E 2805 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Otomobil, bu sırada karşı yönden gelen 15 AC 644 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpışarak ters döndü. Kazada ilk belirlemelere göre otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ANTALYA