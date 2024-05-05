Burdur'da Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Burdur'da Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı

Burdur\'da Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı

Burdur'un Bucak ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla atan otomobil, şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

05.05.2024 18:23
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Burdur'un Bucak ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla atıp şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Burdur'un Bucak ilçesi Burdur- Antalya karayolu kent ormanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uğur Ü. (44) idaresindeki 15 HE 299 plakalı Ford marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp takla atarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından araçtan çıkarılan Uğur Ü. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken ters dönen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak otoparka çekildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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