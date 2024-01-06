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Burdur'da Otomobil Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Burdur'da Otomobil Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Burdur'un Bucak ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi. Olayda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Burdur\'da Otomobil Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
06.01.2024 - 01:25,  Güncelleme: 01:26
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Burdur'un Bucak ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangında araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay Burdur'un Bucak ilçesi Sanayi Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Sanayi sitesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kadir K. idaresindeki 15 ES 697 plakalı Tofaş marka otomobil, seyir halinde iken motor kısmından alevler yükseldi. Alevleri gören sürücü aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. - BURDUR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Otomobil Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika


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