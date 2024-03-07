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Burdur'da otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

BURDUR - Burdur'da seyir halindeyken otomobilin çarptığı yabancı uyruklu elektrikli motosiklet sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza saat 21.00 sıralarında Burdur merkez Bozkurt Mahallesi Armağan İlci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre elektrikli motosikletiyle caddeye çıkan Suriye uyruklu Muhammed Mahmud'a cadde üzerinde seyir halinde olan K.K. idaresindeki 15 ACL 656 plakalı Volkswagen marka otomobil çarptı. Kaza sonrası Mahmud ağır yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise otomobil sürücüsü K.K.'yı gözaltına aldı.

Hastaneye kaldırılan Muhammed Mahmud hastanede yapılan tüm müdahalelerin ardından hayatını kaybetti. Mahmud'un cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.