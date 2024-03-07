Burdur'da otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
BURDUR - Burdur'da seyir halindeyken otomobilin çarptığı yabancı uyruklu elektrikli motosiklet sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza saat 21.00 sıralarında Burdur merkez Bozkurt Mahallesi Armağan İlci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre elektrikli motosikletiyle caddeye çıkan Suriye uyruklu Muhammed Mahmud'a cadde üzerinde seyir halinde olan K.K. idaresindeki 15 ACL 656 plakalı Volkswagen marka otomobil çarptı. Kaza sonrası Mahmud ağır yaralandı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise otomobil sürücüsü K.K.'yı gözaltına aldı.
Hastaneye kaldırılan Muhammed Mahmud hastanede yapılan tüm müdahalelerin ardından hayatını kaybetti. Mahmud'un cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
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Kadıköy Koşuyolu'nda bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının elektrik arızasıyla ilgili olduğu belirlendi. İş yeri sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Polis ekipleri de güvenlik tedbirleri alarak olay yerinde önlem aldı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları yapıldı.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yaşanan uzun tır kuyrukları sebebiyle 700 kapasiteli ilave bir tır parkı yapılacağını belirtti. Vali Sezer, çalışmaların hızlandığını ve 15 gün içerisinde parkın tamamlanacağını ifade etti.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayda can kaybı yaşanmadığı ancak maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatacak.
Burdur'da seyir halindeyken otomobilin çarptığı yabancı uyruklu elektrikli motosiklet sürücüsü Muhammed Mahmud, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.
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