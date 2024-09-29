Burdur'da Samanlık Yangını: 250 Balya Yanarak Kül Oldu - Son Dakika
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Burdur'da Samanlık Yangını: 250 Balya Yanarak Kül Oldu

Burdur\'da Samanlık Yangını: 250 Balya Yanarak Kül Oldu

Yarıköy'de bir evin samanlığında çıkan yangında 250 büyük saman balyası yandı, yaralanan yok.

29.09.2024 16:20
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Burdur Yarıköy'de bir evin samanlığında çıkan yangında 250 büyük saman balyası yanarak kül oldu.

Yangın, Burdur merkeze bağlı Yarıköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Korkmaz'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören ev sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan olmazken 250 adet büyük saman balyası yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili incelme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Samanlık Yangını: 250 Balya Yanarak Kül Oldu - Son Dakika

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