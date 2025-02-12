Burdur'da Sazlık Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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Burdur'da Sazlık Yangını Kontrol Altında

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Burdur Gölhisar'daki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.

12.02.2025 00:06
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Burdur'da çıkan sazlık yangını kontrol altına alındı

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesinde Yamadı Gölü kenarındaki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Gölhisar ilçesindeki Yamadı Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, göl kenarındaki sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sazlıkların kuru olması nedeniyle yangın hızla büyüyerek göl kenarının büyük bir kısmını etkisi altına aldı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, vatandaşların da desteğiyle yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

Gölhisar, İtfaiye, 3-sayfa, Burdur, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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