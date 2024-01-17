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Burdur'da Şeker Fabrikası İçinde Kamyon Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Burdur'da Şeker Fabrikası İçinde Kamyon Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Burdur'da gece saatlerinde şeker fabrikası içinde sıra beklerken bir anda alev alan kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, kamyon kullanılamaz hale geldi.

Burdur\'da Şeker Fabrikası İçinde Kamyon Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
17.01.2024 - 13:56,
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Burdur'da gece saatlerinde şeker fabrikası içinde sıra beklerken bir anda alev alan kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Burdur Şeker Fabrikası içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrika içerisinde sıra bekleyen Salih Altay'a ait olan ve Şükrü Çevik tarafından kullanılan 15 AY 952 plakalı kamyon bir anda alev aldı. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, kamyon kullanılamaz hale geldi. Araçta çıkan yangın ise çevredeki diğer şoförlerin cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURDUR

Kaynak: İHA
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