Burdur'da bahçe giriş kapısına sıkışan kirpi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Burdur'da bahçe giriş kapısına sıkışan kirpi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Burdur\'da bahçe giriş kapısına sıkışan kirpi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Burdur'un Armağanilci Mahallesi'nde bir binanın bahçe giriş kapısına sıkışan kirpi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, demir bahçe kapısını keserek kirpiyi kurtardı. Kirpi, sağlıklı bir şekilde doğaya bırakıldı.

08.05.2024 13:29
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Burdur'da bahçe giriş kapısına sıkışan kirpi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Burdur merkeze bağlı Armağanilci Mahallesi Lalapaşa Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir binanın bahçe giriş kapısına kirpi sıkıştı. Durumu fark eden bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk ekildi. Ekiplerin çalışması sonucu demir bahçe kapısı kesildi. Kirpi sıkıştığı yerden kurtarılarak doğaya bırakıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da bahçe giriş kapısına sıkışan kirpi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da bahçe giriş kapısına sıkışan kirpi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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