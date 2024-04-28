Burdur\'da su deposuna düşen kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

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Burdur'da temizlemek isterken su deposuna düşen kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Burdur merkez Bağlar Mahallesi 1. Taşarkuyu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçedeki 1 tonluk su deposunu temizlemek için üzerine çıkan Nimet A., dengesini kaybederek içerisine düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince deponun içerisinde mahsur kalan Nimet A. kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR