Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan siber denetimlerde terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 9 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 10 Ekim -11 Kasım tarihleri arasında yapılan sanal devriyeler sırasında sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı değerlendirilen 9 sosyal medya hesabı hakkında Bilgi Teknolojileri Kurumuna yapılan bildirimler ve Sulh Ceza Hakimliğince verilen kararlar neticesinde erişim engeli getirildi. - BURDUR
Son Dakika › 3.Sayfa › Burdur'da Terör Propagandası Yapan Hesaplara Erişim Engeli - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?