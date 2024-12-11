Burdur\'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

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Burdur- Antalya karayolunda devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı

BURDUR - Burdur-Antalya karayolunda kontrolden çıkan tır devrildi. Kazada araçta sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 22.45 sıralarında Burdur-Antalya karayolu Çatağıl köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Antalya'dan Burdur istikametine seyir halinde olan Ertan Ö. idaresindeki 31 AHZ 516 plakalı hurda demir yüklü Mercedes marka tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü Ertan Ö. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla araç içinde sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Ertan Ö. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ertan Ö.nün hayati tehlikesi bulunmazken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.