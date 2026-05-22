Burdur\'da Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Ağlasun ilçesi Peçenek Beli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin P. idaresindeki 70 ABH 010 plakalı tır, kontrolden çıkarak makaslaması sonucu yolun kenarındaki kayalıklara çarptı. Kazada tır sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR