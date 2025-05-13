Burdur\'da Trafik Güvenliği Eğitimleri

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kazalarının azaltılması ve vatandaşların trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda 03-11 Mayıs tarihleri arasında il genelinde yürütülen çalışmalarla, trafik kazaları ve bu kazalara bağlı can kayıplarını en aza indirmek amacıyla yetişkinlere yönelik trafik eğitimleri verildi.

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen toplam 29 eğitim faaliyetinde 2 bin 847 kişiye trafik güvenliği eğitimi verildi. Eğitimlerde emniyet kemeri kullanımı, yaya önceliği, hız kuralları ve alkollü araç kullanımının tehlikeleri gibi konular üzerinde duruldu.

Yetkililer, vatandaşların trafik kurallarına uymalarının hem kendi can güvenlikleri hem de toplum güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti. - BURDUR