Burdur\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde tırın kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Burdur - Antalya kara yolu Çeltikçi ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.O. idaresindeki 15 ACT 700 plakalı tır, M.Ş.'nin kullandığı 07 DS 571 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada tır sürücüsü H.O. yaralanırken kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR