Burdur'un Gölhisar ilçesinde yoldan çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 21 yaşındaki genç kız yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, Yamadı Köyü, Gölhisar- Çavdır Karayolunda gece 03.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa K. (21) idaresindeki 07. DB 099 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Kazada araç sürücüsü Mustafa K., araçta yolcu olarak bulunan İrem M. (18), Fatma S. U. (19) yaralandı, Hasret Akbaş (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar çevredeki hastaneleri götürülürken, Fatma S. U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sürücü Mustafa K.'nın 1.14 promil alkollü olduğu öğrenildi. - BURDUR
Son Dakika › 3.Sayfa › Burdur'da trafik kazası: Genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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