Burdur\'da Trafik Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.40 sıralarında Antalya-Burdur karayolu Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet F.H. (20) idaresindeki 15 AH 484 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Seyrek'e (61) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Seyrek ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatma Seyrek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Seyrek'in cenazesi, Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR