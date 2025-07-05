Burdur\'da Traktör Yangını

Burdur merkeze bağlı Düğer köyünde traktör kontağının kısa devre yapması sonucu çıkan yangında 5 dönüm arazi, traktör ve 10'a yakın ağaç yandı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında merkeze bağlı Düğer köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Necati Yavaş'a ait arazide bulunan 15 DB 637 plakalı traktörün kontağının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede traktörü saran alevler araziye ve ağaçlara sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında traktör, 5 dönüm arazi ve 10'a yakın ağaç yandı. - BURDUR