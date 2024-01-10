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Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Tutuklandı

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen yaklaşık 8 bin kullanımlık kağıt parçası ele geçirildi. Araçta bulunan M.İ. ve C.B. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuyla ilgili tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Tutuklandı
10.01.2024 - 15:32,
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Burdur'un Çeltikçi ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu madde çıkınca 2 şahıs tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 05 Ocak tarihinde Burdur'un Çeltikçi ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen yaklaşık 8 bin kullanımlık kağıt parçası ele geçirildi. Araçta bulunan M.İ. ve C.B. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu çerçevesinde 06 Ocak günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BURDUR

Kaynak: İHA
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Çeltikçi, Burdur, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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