Burdur\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Tutuklandı

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu madde çıkınca 2 şahıs tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 05 Ocak tarihinde Burdur'un Çeltikçi ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen yaklaşık 8 bin kullanımlık kağıt parçası ele geçirildi. Araçta bulunan M.İ. ve C.B. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu çerçevesinde 06 Ocak günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BURDUR