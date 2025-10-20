Burdur\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Burdur'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmada bin 45 kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen kağıt parçaları ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kolluk birimleri tarafından narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik çalışmalar neticesinde A.M.G. ve T.G. isimli şüpheli şahısların üzerinde ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramada bin 45 kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen kağıt parçaları ele geçirildi. Şüpheliler 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR