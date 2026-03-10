Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
10.03.2026 19:23
Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Burdur'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 5 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 Şubat-9 Mart tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan operasyon ve uygulamalarda 5 bin 72 kullanımlık sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt parçası, 3,87 gram eroin, 8,13 gram metamfetamin, 4,55 gram esrar ve 18 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerle ilgili olarak 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan meydana gelen 17 olayda 23 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Öte yandan "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan meydana gelen 5 olayda adli işlem yapılan şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Burdur, Suç, Son Dakika

