Burdur\'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

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Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheliye işlem yapıldı. İşlem yapılan şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 425 kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen kağıt parçası, 2,62 gram eroin ve 0,48 gram metamfetamin ele geçirildi. İşlem yapılan şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR