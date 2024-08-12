Burdur'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Firari Yakalandı - Son Dakika
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Burdur'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Firari Yakalandı

Burdur\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Firari Yakalandı

Burdur Karamanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

12.08.2024 18:15
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Burdur'da Karamanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Burdur Karamanlı İlçe Emniyet Amirliği tarafından, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya bulundurma" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Burdur 1. Asliye Ceza Mahkemesince "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan aranan A.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen A.D. tutuklanarak Burdur Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Firari Yakalandı - Son Dakika

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