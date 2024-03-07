Burdur\'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı

Burdur'da şubat ayında jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından 1-29 Şubat tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye yönelik yapılan planlı çalışmalar sonucu icra edilen faaliyetler çerçevesinde icra edilen 29 faaliyette yakalanarak hakkında adli/idari işlem yapılan 32 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine sevk edildi, 11'i adli kontrol şartıyla serbest, 16'sı ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Müdahale edilen olaylarda; 34 gram eroin, 26 gram bonzai, 2 gram metamfetamin, 93 adet sentetik ecza, 4 adet kullanma aparatı, 2 adet makas, 85 bin gram tütün, 1 bin 200 adet boş makaron, 2 adet makaron doldurma makinesi, 234 adet kozmetik malzeme (parfüm), 22 adet muhtelif giyim eşyası, 2 bin 580 litre faturasız/kaçak temizlik malzemesi, 1 adet cep telefonu, 57 adet senet, 4 adet araç rehin sözleşmesi ve 1 adet sondaj kamyonu ele geçirildi. - BURDUR
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eski damadıyla tartışan bir kadın, merdivenlerden düşerek yaralandı. Olayın ardından kadın hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, düzenlediği Güvenlik Değerlendirme Toplantısında, Acil Çağrı Merkezi'ne (AÇM) gelen dilenen vatandaşlar ve sokakta çalışan, dilendirilen çocuklarla ilgili bilgiler verdi. Yılın ilk 2 ayında AÇM'ye 33 dilenci ihbarı yapıldı ve 58 dilenci yakalandı. Ayrıca, sokakta çalıştırılan, dilendirilen çocuklarla ilgili 47 ihbar alındı ve 60 çocuk İl Kabul Merkezine teslim edildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, araçları motor ve şasi numaralarını değiştirerek satan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda gümrük kaçağı, ağır hasar kayıtlı veya çekme belgeli araçlar üzerinde 6 milyon 550 bin lira değerindeki 8 aracın change olduğu tespit edildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir, İstanbul ve Aydın merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-5' operasyonlarında üç ayrı organize suç örgütü çökertilirken, operasyon kapsamında Aydın'da elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda elebaşılarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 36 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda silah, casus kamera, sahte belge ve büyük miktarda para ele geçirildi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir tırın çarptığı otomobilde yaralanan 3 polis memurundan biri hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında 'Kars'ın Huzuru' temalı Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Kars'ın güvenli bir ortamda yaşanması ve suç oranlarının azaltılması hedefi üzerinde duruldu. Vali Polat, yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuçlar hakkında bilgi verdi. Terör operasyonları, uyuşturucuyla mücadele, kaçakçılık gibi konular ele alındı ve yapılan denetimlerin sonuçları paylaşıldı.
ABD'nin Philadelphia şehrinde maskeli üç kişi, otobüs durağında bekleyen sekiz öğrenciye ateş açtı. Bu olay, bir hafta içinde öğrencilere karşı yaşanan dördüncü saldırı oldu. Toplamda sekiz öğrencinin yaralandığı belirtildi. Saldırıda vücuduna dokuz mermi isabet eden bir öğrencinin durumunun ağır olduğu ifade edildi. Belediye Başkanı Cherelle L. Parker, güvenliği sağlamak için tüm önlemleri alacaklarını söyledi.
Bağcılar'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir eve düzenlenen baskında 256,5 gram eroin, hassas terazi, 3 cep telefonu ve 4 bin 165 lira ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan G.Y. ve C.D. isimli şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Kütahya'nın Aslanapa ilçesine yeni atanan din görevlileri, cübbe sarık giydirme merasimi ile görevlerine başladı. İlçe Müftüsü Yahya Özen ve İlçe Vaizi Üsame Karayel, ilçeye İmam Hatib ve Müezzin Kayyım olarak atanan din görevlileriyle aylık mutat toplantı öncesi hasbihal ettikten sonra cübbe ve sarıklarını giydirdi. İlçe Müftüsü Özen, din görevlilerine görevlerinde başarılar diledi.
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