Burdur\'da Vinç Kaza Yaptı

Burdur'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan vinç ormanlık alana girdi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken vinç hurdaya döndü.

Kaza, sabah saatlerinde Burdur - Isparta kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 03 AGG 505 plakalı vinç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Taklalar atan vinç ormanlık alanda durabilirken kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayı vinç sürücüsü yara almadan atlatırken hurdaya dönen vincin çıkartılması için çalışma başlatıldı. - BURDUR