Burdur\'da vurulan kedi hastaneye kaldırıldı

Burdur merkeze bağlı Yarıköy'de vatandaşlarca havalı tüfekle vurulmuş halde bulunan kedi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Hayvan Hastanesi'ne getirilerek ameliyata alındı. Kedinin omuriliğine saplanan havalı tüfek saçması çıkarılırken, tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

Yarıköy'de sokakta yaşayan bir kediyi havalı tüfek ile vurularak yaralanmış halde bulan vatandaşlar, hayvanı MAKÜ Hayvan Hastanesi'ne getirdi. Hastanede yapılan tetkiklerde kedinin omuriliğine havalı tüfek saçması saplandığı tespit edildi. Bunun üzerine hemen ameliyata alınan kediye başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Cerrahi müdahaleyle saçma çıkarılırken, kedinin tedavisinin hastanede devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, kediyi havalı tüfekle vuran kişinin Ö.C. olduğunu tespit etti. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, olayda kullanılan havalı tüfeğe el konulduğu öğrenildi. - BURDUR