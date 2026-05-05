Burdur\'da Yangın: 1 Yaralı, Kedi Kurtarıldı

Yangın, öğle saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 151. Sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fadime Y.'e ait evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev sahibi Fadime Y. dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken evde mahsur kalan bir kedi ekipler tarafından kurtarıldı. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURDUR