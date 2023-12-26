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Burdur İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri 12 Aranan Şahsı Yakalayarak Cezaevine Gönderdi - Son Dakika
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Burdur İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri 12 Aranan Şahsı Yakalayarak Cezaevine Gönderdi

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında yakalanan 12 aranan şahıs, tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. 13-24 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen asayiş olaylarında toplamda 55 şüpheli tespit edilerek adli makamlara sevk edildi. Ayrıca, 24 bin 647 şahıs ve 14 bin 542 araç sorgulaması sonucunda 78 aranan şahıs yakalanırken, 3 araç ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri 12 Aranan Şahsı Yakalayarak Cezaevine Gönderdi
26.12.2023 - 17:41,
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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında yakalanan 12 aranan şahıs cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 13-24 Aralık tarihleri arasında meydana gelen 36 asayiş olayında 55 şüpheli tespit edilerek adli makamlara sevk edildi. İl genelinde yapılan 24 bin 647 şahıs sorgulamasında 78 aranan şahıs yakalanırken, 14 bin 542 araç sorgulamasında 3 yakalama kaydı bulunan araç ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca farklı suçlardan aranan 12 şüpheli yakalanarak sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanıp Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BURDUR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Burdur İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri 12 Aranan Şahsı Yakalayarak Cezaevine Gönderdi - Son Dakika


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