Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan genel asayiş uygulamalarında 9 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan genel asayiş uygulamalarında 9 firari hükümlü yakalandı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan genel asayiş uygulamalarında yakalanan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari hükümlü, sevk edildikleri adli makamlarca cezaevine gönderildi. İl genelinde yapılan 65 bin 652 şahıs sorgulamasından 68 aranan şahıs, 22 bin 736 araç sorgulamasından 7 yakalama kaydı bulunan araç yakalandı.

04.06.2024 22:08
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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan genel asayiş uygulamalarında yakalanan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari hükümlü, sevk edildikleri adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 16-31 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen 58 asayiş olayında 70 şüpheli şahıs tespit edilerek adli makamlara sevk edildi. İl genelinde yapılan 65 bin 652 şahıs sorgulamasından 68 aranan şahıs, 22 bin 736 araç sorgulamasından 7 yakalama kaydı bulunan araç yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca farklı suçlardan aranan 9 firari hükümlü yakalandı. Yakalanan firari hükümlüler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan genel asayiş uygulamalarında 9 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan genel asayiş uygulamalarında 9 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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