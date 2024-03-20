Burdur'da yaşlı adamı öldürüp karısını da yaralayan şahıs duruşmada emniyetteki ifadesini reddetti - Son Dakika
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Burdur'da yaşlı adamı öldürüp karısını da yaralayan şahıs duruşmada emniyetteki ifadesini reddetti

Burdur'da 30 Ekim 2023 tarihinde bir evde yaşlı adamı bıçaklayarak öldürüp eşini de darp ederek yaralayan tutuklunun yargılandığı davanın ilk duruşmasında sanık emniyette verdiği ifadesini reddetti. Sanık, olayın gerçekleşme şeklini farklı anlattı ve akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia etti. Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına ve akıl sağlığının değerlendirilmesi için hastaneye sevkine karar verdi.

20.03.2024 20:05
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Burdur'da yaşlı adamı öldürüp karısını da yaralayan şahıs duruşmada emniyetteki ifadesini reddetti

BURDUR - Burdur'da 30 Ekim 2023 tarihinde bir evde yaşlı adamı bıçaklayarak öldürüp eşini de darp ederek yaralayan tutuklunun yargılandığı davanın ilk duruşmasında sanık emniyette verdiği ifadesini reddetti.

Burdur'da 30 Ekim 2023 günü bakıcılarının kapıyı açamaması sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından açılan pencereden içeri giren polisler tarafından darp edilip bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Bayram Sertcan ve yaralı eşi Zehra Sertcan olayıyla ilgili, bin 500 saatlik kamera kaydı inceleyen ekiplerin yaptığı 10 günlük araştırma neticesinde zanlı Ayhan U. dün gece polisin yaptığı operasyonla gözaltına alınmış, şüphelinin evinde yapılan incelemelerde olay anında kullanılan suç aleti bıçak, tıbbi eldiven, altın bileklik ve 3 bin 605 TL para ele geçirilmişti. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden cinayet zanlısı Ayhan Ulu çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten adam öldürme ve kasten adam yaralamak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayhan Ulu'nun 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'Nitelikli Yağma' suçundan 15 yıla, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmada tutuklu sanık Ayhan Ulu, Zehra-Bayram Sertcan çiftinin çocukları Arzu Özçoban ve Serdar Sertcan ile taraf avukatları hazır bulundu.

İddia makamının mütalaasının ardından maktul İbrahim Sertcan'ın kızı Arzu Özçoban ve oğlu Serdar Sertcan sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Ayhan Ulu ise emniyetteki ifadesini kabul etmediğini söyleyerek burada söyleyeceklerinin doğru olduğunu belirttiği konuşmasında; ","İddianameyi kabul etmiyorum. Bayram amcanın davetiyle beton dökme işini konuşmak için evine gittim. Zehra teyze Alzheimer rahatsızlığı nedeniyle benim hırsız olduğumu ima eden sözler söylüyordu. Olay günü de söyledi. Bayram amca ile mutfağa geçip, çay içip, sohbet ettik. Zehra teyze 'Seni polise vereceğim' deyince ittirdim, duvara çarptı. Bayram amca bunun üzerine 'Ne yapıyorsun sen şerefsiz' deyip, tezgahtaki bıçağı alıp, saldırmak istedi. Bıçağı tuttum elim yaralandı. Bıçağı kullanmaması için elini ittim. Bu sırada yaralandı. Bu sırada Zehra teyze salonda yatıyordu. 'Allah belanı versin, bunlar senin yüzünden oldu' deyip yüzüne yumruk attım. Evime gidip kazağımı değiştirdim. Evdeki eldiveni alıp parmak izlerimi temizlemek için eve geri döndüm. Zehra teyzeyi öldürmek için yumruk atmadım" dedi.

Polisler "itiraf edersen daha az ceza alırsın" dedi

Emniyetteki ifadelerini kabul etmediğini belirten Ayhan Ulu, "Polisler bana samimi şekilde itiraf et, az ceza alırsın dedikleri için olayları anlatmıştım. Ancak o anlatımları kabul etmiyorum. Tek amacım karakoldan ve bu utanç dolu andan kurtulmaktı. Tezgahtaki bıçağı alıp Bayram amcaya salladığımı söylemiştim ama bıçağı ilk Bayram amca aldı" şeklinde diye konuştu.

Ayhan Ulu'nun avukatı Hamza Yılmaz, Müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını ve rapor alınmasını talep etti.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti Ayhan Ulu'nun tutukluluğunun devamına ve sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için tam teşekküllü bir hastaneye sevkine karar verip duruşmayı erteledi.

Duruşma sonu açıklama yapan maktul avukatı Ahmet Ergin; "Sanıl suçtan kurtulmaya yönelik bir takım beyan ve savunmada bulundu ama olayın sıcaklığı ile ilgili verdiği ifadeler ve savunmasında suçu itiraf etmişti. Bugün tevatür bir şekilde kendisinin akıl sağlığının yerinde olmadığını bile ileri sürdüler. Bu sebeple hakkında yeniden rapor alınacak. Tabi yargıya ve alınan kararlara saygılıyız. Sonucu hep birlikte göreceğiz. Biz adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz." dedi.

İbrahim Sertcan'ın kızı Arzu Özçoban ise ; "İnşallah en büyük cezayı alır. Babamı öldürdü, annemde şu anda yatıyor ölümcül bir vaziyette. Kendini bilmez bir şekilde aldığı darbelerden dolayı. İnşallah adalet yerini bulur ve cezaevinden çıkamaz. Annemlere çektirdiğinin beterini çeksinler. Diyecek başka bir şekim yok." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Burdur, Mahkeme, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da yaşlı adamı öldürüp karısını da yaralayan şahıs duruşmada emniyetteki ifadesini reddetti - Son Dakika

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