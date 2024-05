3.Sayfa

Burdur'da yaşlı adamın dövülüp gasp edilme anları güvenlik kamerasına yansıdı

Kaçan şüpheliyi karakol ekibi yaşanan yaklaşık 1 kilometre kovalamaca sonunda yakaladı

Adliyeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

BURDUR - Burdur'da sokakta yürüdüğü sırada yaşlı adamın gömleğinin cebinde bulunan cüzdanını ve telefonunu gasp edip tartaklayan şüpheli karakol ekibi tarafından yaşanan yaklaşık 1 kilometre boyunca süren kovalamacanın ardından kıskıvrak yakaladı. Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken olay anı ve yaşanan kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 18 Mayıs Cumartesi günü saat 08: 57 sıralarında Şekerevleri Mahallesi eski gülyağı fabrikası önünde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre dolaşmak için evden çıkıp yolda yürüyüş yapan Halil T.eski gülyağı fabrikası önüne geldiği sırada arkasından gelen M.A.isimli şahıs önünü keserek gömleğinin cebinde bulunan cüzdanı gasp etmeye çalıştı. Yaşanan arbede sırasında yaşlı adamın kafasına vuran ve yere düşürüp yaralayan M.A. yaşlı adamın cüzdanını ve telefonunu gasp etti. Pişkin hırsız daha sonra olay yerinde dolaştığı esnada olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen karakol ekiplerini gören M.A.'nın kaçtığını gören polis ekibi araçtan inerek kaçan şüpheliyi kovalamaya başladı. Yaklaşık 1 kilometre boyunca süren kovalamacanın ardından M.A. isimli şahıs karakol ekibi tarafından Burç Mahallesi Aşıklar Parkı civarında kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Halil T. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen M.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken gasp ettiği Bin 900 TL para, kaçarken boşalttığı ve fırlattığı cüzdan ille kovalamaca esnasında düşürdüğü yaşlı adama ait cep telefonu sahibine teslim edildi. Olay anı ve kovalama anları çevrede bulunan güvenlik kameralarına an be an yansıdı.