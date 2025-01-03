Burdur'da Yılbaşı Trafik Denetimi: 175 Ceza - Son Dakika
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Burdur'da Yılbaşı Trafik Denetimi: 175 Ceza

Burdur\'da Yılbaşı Trafik Denetimi: 175 Ceza

Jandarma, yılbaşı öncesi 3.946 aracı denetledi, 175 sürücüye ceza kesildi.

03.01.2025 15:57
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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi ve sonrası trafik denetimlerinde kontrol edilen 3 bin 946 araçtan 175'ine ceza işlem uyguladı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30-31 Aralık 2024 ve 01 Ocak 2025 tarihlerinde Alkol Etkisinde Araç Kullanımı ile Yolcu ve Yük Taşıyan Araçlara yönelik trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında toplamda 3 bin 946 araç ve sürücü kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 175 araç ve sürücüye idari yaptırım uygulanırken, 6 sürücünün belgesi geçici olarak geri alındı. Ayrıca, 20 araç trafikten men edildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Yılbaşı Trafik Denetimi: 175 Ceza - Son Dakika

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