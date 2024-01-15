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Burdur'da yürekleri ağıza getiren kaza: Aracını park eden vatandaş ölümden kıl payı kurtuldu - Son Dakika
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Burdur'da yürekleri ağıza getiren kaza: Aracını park eden vatandaş ölümden kıl payı kurtuldu

Burdur'un Gölhisar ilçesinde kavşağa kontrolsüz giren öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza öncesi aracını yol kenarına park eden bir vatandaş araçların arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

Burdur\'da yürekleri ağıza getiren kaza: Aracını park eden vatandaş ölümden kıl payı kurtuldu
15.01.2024 - 19:32,  Güncelleme: 19:34
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Burdur'da yürekleri ağıza getiren kaza: Aracını park eden vatandaş ölümden kıl payı kurtuldu,o anlar kamerada

Burdur'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, bir vatandaş iki aracın arasında sıkışmaktan kıl payı kurtuldu

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesinde kavşağa kontrolsüz giren öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza öncesi aracını yol kenarına park eden bir vatandaş araçların arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza saat 13.10 sıralarında Burdur'un Gölhisar ilçesi Çeşme Mahallesi Burdur Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde seyir halinde olan Serdar G. idaresindeki 15 AAK 010 plakalı öğrenci servisi, otogar kavşağı istikametinden Çeşme Meydanı istikametine seyir halinde olan Hüseyin E. idaresindeki 15 HU 768 plakalı Tofaş otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil kazadan hemen önce yol kenarına park edilen otomobile çarptı. Kaz sonrası otomobil sürücüsü Hüseyin E. yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Hüseyin E. ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kendi aracıyla savrulan aracın arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anından kısa süre önce aracını yol kenarına park ettikten sonra aracından inen bir vatandaş ise kazada savrulan otomobil ile kendi aracının arasında sıkışmaktan son anda kurtulsa da yere düşmekten kurtulamadı. Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da yürekleri ağıza getiren kaza: Aracını park eden vatandaş ölümden kıl payı kurtuldu - Son Dakika


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