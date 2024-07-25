Burdur'daki feci kazada güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Burdur'daki feci kazada güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Burdur-Yeşilova karayolunda meydana gelen kazada tırı sollamaya çalışan bir otomobil ile karşı şeritten gelen başka bir otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı. Kaza anı, bölgede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

25.07.2024 00:09
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Burdur'daki feci kazada güvenlik kamerası görüntüleri ortaya

Burdur'daki feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

BURDUR - Burdur- Yeşilova karayolunda tırı sollamaya kalkan otomobil ile karşı şeritten gelen otomobilin çarpışması sonucu biri olay yerinde 2 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı. Kaza anı bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.58 sıralarında Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Yarışlı ile merkeze bağlı Düğer köyü arasında Burdur- Yeşilova karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yeşilova ilçesinden merkez istikametine seyir halinde olan Abdurrahman B.idaresindeki 20 AGT 651 plakalı Volkswagen marka otomobiliyle önünde bulunan tırı sollamak istediği esnada karşı şeritten gelen Adem Burgazidaresindeki 09 NM 166 plakalı Hyundai marka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 20 AGT 651 plakalı Volkswagen marka otomobil sürücüsü Abdurrahman B., aynı araçta yolcu olarak bulunan Rabia Ö. A.(18), Mert S. K.(30), Günay K.ve 09 NM 166 plakalı Hyundai marka otomobil sürücüsü Adem Turgut, Hasan Turgut(61), Ayşe T.(52), Bilal T.Alper T.(25), Atilla T.araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla araç içerisinde sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılardan Adem Burgaz olay yerinde hayatını kaybederken diğer yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ilk müdahaleleri yapılan ve durumu ağır olan yaralı Hasan Turgut doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan diğer yaralılardan Günay K. ve Rabia Ö. ise Burdur Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bölgede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaza anı anbean kaydedilirken görüntülerde 20 AGT 651 plakalı otomobilin önündeki tırı sollamak için yolun karşı şeridine geçtiği o esnada karşıdan gelen 09 NM 166 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştığı görülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'daki feci kazada güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'daki feci kazada güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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