Burdur'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

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Burdur- Fethiye karayolunda yol kenarında duran otomobile arkadan gelen motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.45 sıralarında Burdur-Fethiye karayolu Bülent Ecevit Bulvarı Adliye kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burdur'dan Fethiye istikametine seyir halinde olan Mustafa U., 32 HY 948 plakalı otomobilini markete girmek için emniyet şeridine çekerek durduğu esnada, arkadan gelen Anıl U. idaresindeki 15 ADD 509 plakalı motosiklet otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Anıl U. ve yolcu olarak bulunan Gamze O. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobil ve motosiklet ise çekiciyle otoparka çekildi. - BURDUR