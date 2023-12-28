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Burdur-Fethiye karayolunda zincirleme kaza: 1 ölü, 5 ağır yaralı - Son Dakika
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Burdur-Fethiye karayolunda zincirleme kaza: 1 ölü, 5 ağır yaralı

Burdur-Fethiye karayolunda meydana gelen zincirleme kazada, üç araç birbirine çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ağır yaralandı. Kaza sonucunda olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmaktadır.

Burdur-Fethiye karayolunda zincirleme kaza: 1 ölü, 5 ağır yaralı
28.12.2023 - 20:10,  Güncelleme: 20:10
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Burdur- Fethiye karayolunda zincirleme kaza: 1 ölü, 5 ağır yaralı

Önce önündeki araca çarptı sonra karşı şeritten gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı

BURDUR - Burdur-Fethiye karayolunda üç aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Burdur'un Tefenni ilçesi Burdur- Fethiye karayolu Karakuzu Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tefenni'den Çavdır istikametine seyir halinde olan Fatih T.idaresindeki 34 DG 5764 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Mehmet D. idaresindeki 15 FD 980 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 15 FD 980 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampole devrilirken 34 DG 5764 plakalı otomobil karşı şeride geçerek Çavdır'dan Tefenni istikametinde seyir halinde olan Hüseyin K.idaresindeki 15 AAT 032 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. 3 aracın karıştığı kazada Mehmet D., Hüseyin K., Fatih T., ve 15 AAT 032 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Osman O.(51), Turgut D.(54), ve 34 DG 5764 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Raif Dikbaş ağır yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Raif Dikbaş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken diğer yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Burdur-Fethiye karayolunda zincirleme kaza: 1 ölü, 5 ağır yaralı - Son Dakika


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