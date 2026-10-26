Burdur Gölhisar'a bağlı Yusufça'da iki otomobil çarpıştı, 2 sürücü yaralandı - Son Dakika
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Burdur Gölhisar'a bağlı Yusufça'da iki otomobil çarpıştı, 2 sürücü yaralandı

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Burdur Gölhisar\'a bağlı Yusufça\'da iki otomobil çarpıştı, 2 sürücü yaralandı
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Burdur Gölhisar'a bağlı Yusufça beldesinde sabah saatlerinde iki otomobil çarpıştı; kazada her iki sürücü yaralandı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerden biri takla atarken, yaralılar Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Yusufça beldesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gölhisar ilçesine bağlı Yusufça beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.E. idaresindeki 15 KD 210 plakalı Fiat Tofaş marka otomobile, Ö.A. yönetimindeki 20 AJY 77 plakalı otomobil yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 20 AJY 77 plakalı otomobil takla atarken, kazada her iki otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumumun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Burdur Gölhisar'a bağlı Yusufça'da iki otomobil çarpıştı, 2 sürücü yaralandı - Son Dakika
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