Burdur Yeşilova'da seyir halindeki araç alev aldı, yangın otluk alana sıçradı - Son Dakika
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Burdur Yeşilova'da seyir halindeki araç alev aldı, yangın otluk alana sıçradı

Burdur Yeşilova\'da seyir halindeki araç alev aldı, yangın otluk alana sıçradı
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Burdur'un Yeşilova ilçesinde seyir halindeki bir aracın alev almasıyla çıkan yangın, yol kenarındaki otluk alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 2 bin metrekarelik alan zarar görürken araç hurdaya döndü.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde seyir halindeki bir aracın alev alması sonucu çıkan yangın, yol kenarındaki otluk alana sıçradı. Yangında yaklaşık 2 bin metrekarelik alan zarar görürken araç hurdaya döndü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Yeşilova ilçesi Dereköy-Denizli kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki araç henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Araçtan yükselen alevler, kısa sürede yol kenarındaki kuru otlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtaki yangın ve otluk alana yayılan alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 bin metrekarelik otluk alan zarar görürken, alev alan araçta da hurdaya döndü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yeşilova, 3. Sayfa, İtfaiye, Burdur, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur Yeşilova'da seyir halindeki araç alev aldı, yangın otluk alana sıçradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur Yeşilova'da seyir halindeki araç alev aldı, yangın otluk alana sıçradı - Son Dakika
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