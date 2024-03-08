Burdurlu taksicilerden kadınlar gününde karanfilli jest - Son Dakika
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Burdurlu taksicilerden kadınlar gününde karanfilli jest

Burdur'da hizmet veren bir taksi durağı, kadınlar günü nedeniyle kadın müşterilerine karanfil hediye etti. Taksi şoförleri, kadın müşterilerini mutlu etmek için bu anlamlı jesti yaptıklarını belirtti. Kadınlar günü dolayısıyla taksilere binen bütün kadın müşterilere karanfil dağıtıldı.

08.03.2024 18:42  Güncelleme: 18:44
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Burdurlu taksicilerden kadınlar gününde karanfilli jest

BURDUR - Burdur'da hizmet veren bir taksi durağı kadınlar günü nedeniyle kadın müşterilerine karanfil hediye etti.

8 Mart Dünya kadınlar günü nedeniyle dünyanın dört bir yanında farklı etkinlikler düzenlenirken Burdur'da hizmet veren bir taksi işletmesi kadınlar günü nedeniyle kadın müşterilere jest yaparak karanfil hediye etti. Bölgede birçok kadın müşterilerinin olduğunu belirten taksi şoförleri bu anlamlı günlerinde onları bir nebzede olsa mutlu etmek istediklerini belirttiler.

Burdur'a öğrenci olarak geldiği günden beri bu taksi işletmesini kullandığını belirten Beyza Şap; " İki yıldır taksi kullanıyorum. Her zaman çok düşünceli ve tatlı insanlardı. Bu güzel hareketleri de beni şaşırtmadı. Hepsine çok teşekkür ederim." dedi.

Taksi durak işletme başkanı Metin Çırak ise bu anlamlı günde kadınlarımızı hatırlamak istediklerini dile getirdiği konuşmasında; "Burdur'da taksicilik yapmaktayım. Durağımızda Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle müşterilerimize bir jest yapmak istedik. Taksilerimize binen bütün kadın müşterilerimize karanfil hediye ettik. Bütün kadınların Dünya kadınlar gününü kutluyoruz." şeklinde konuştu.

Durakta şoförlük yapan Hüseyin Tırak ise; " Bugün Dünya Kadınlar Günü olması sebebiyle bütün emekçi kadınlarımızın Dünya Kadınları Günü'nü kutluyorum. Her bir kadın müşterimize karanfil dağıttık, gün boyunca dağıtmaya da devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: İHA

Burdur, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdurlu taksicilerden kadınlar gününde karanfilli jest - Son Dakika

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