Burhaniye\'de ahıra sirayet eden katı atık yangını 2 saatte söndürüldü

Burhaniye ilçesinde bir ahırın yanında çıkan katı atık yangını ahıra da zarar verirken, paniğe neden oldu. Memiş mahallesindeki yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Memiş Mahallesi Amerikalı Bahçe Küme Evleri mevkisinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir İtfaiyesi Burhaniye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, ahırın yanında bulunan katı atık malzemelerin yoğun alev ve dumanla yandığını ve ahıra da sirayet ettiğini belirledi. Yangına 3 araç ve 7 personelle müdahale edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.