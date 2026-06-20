Burhaniye\'de Depo Yangını Panik Yarattı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde odunluk olarak kullanılan bir depoda çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 07.00 sıralarında Kızıklı Mahallesi'nde odunluk olarak kullanılan bir depoda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye hızla intikal eden itfaiye ekipleri, 2 araç ve 7 personel ile yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında depoda hasar oluştu. Ekipler, yangının çevredeki diğer yapılara sıçramasını önleyerek, büyük bir facianın önüne geçti. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR