Burhaniye'de Kamyonet Yangını Korkuttu - Son Dakika
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Burhaniye'de Kamyonet Yangını Korkuttu

Burhaniye\'de Kamyonet Yangını Korkuttu
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Burhaniye'de karavan olarak kullanılan kamyonette çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, karavan olarak kullanılan kamyonette çıkan yangın korkuya neden oldu.

Burhaniye ilçesi Kocacamii Mahallesi 2009. Sokak'ta karavan olarak kullanılan bir kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Karavanın yanmakta olduğunu gören vatandaşlar, itfaiyeyi aradı. Saat 11.27'de yapılan ihbar üzerine harekete geçen Burhaniye İtfaiye ekipleri, 1 araç ve 4 personel ile olay yerine intikal etti. İtfaiye, olay yerine vardığında, karavan olarak kullanılan kamyonetin yoğun alev ve duman içinde yandığı gözlendi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu araç yangını kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burhaniye'de Kamyonet Yangını Korkuttu - Son Dakika

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