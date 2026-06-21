Balıkesir'de orman yangını - Son Dakika
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Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir\'de orman yangını
21.06.2026 11:57  Güncelleme: 12:13
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Taylıeli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye, yangın söndürme helikopterleri ve uçaklarla müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Taylıeli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin kontrol altına alınması için Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü kara ekipleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyes İtfayisi ile Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme helikopterleri ve uçakları bölgeye sevk edilerek yoğun bir çalışma başlattı.

Balıkesir'in oksijen depolarından biri olan Edremit Körfezi'nde korkutan bir orman yangını meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhaniye ilçesine bağlı Taylıeli Mahallesi sınırları içerisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ağaçların arasından yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgede tam anlamıyla bir seferberlik ilan edildi.

Yangının rüzgarın da etkisiyle engebeli arazi üzerinde yayılma eğilimi göstermesi üzerine, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz, su tankeri ve orman işçisi karadan hızla olay yerine intikal etti. Kara ekiplerinin yanı sıra, sarp arazide alevlerin önünü kesmek amacıyla Orman Genel Müdürlüğü (OGM) envanterinde görevli yangın söndürme hava filosu da hemen devreye sokuldu.

Yangın bölgesinde acil müdahale kapsamında 2 adet yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri gökyüzünden operasyonu yürütürken; karadan ise 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve itfaiyeye ait 4 su tankeri koordineli olarak alevlere müdahale ediyor.

Taylıeli bölgesindeki orman yangınını en kısa sürede kontrol altına almak amacıyla hava unsurları yukarıdan nokta atışı su atımları gerçekleştirirken, kara ekipleri de hortumlarla alevlerin kalbine müdahale ederek yangının yayılmasını önlemek için adeta zamanla yarışıyor. Ekiplerin koordineli ve etkin müdahalesi yoğun bir tempoda devam ederken, jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri alarak yangının çıkış sebebini araştırmak üzere tahkikat başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Balıkesir, Burhaniye, 3. Sayfa, İtfaiye, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de orman yangını - Son Dakika

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